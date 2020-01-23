

التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:



كن أول المصوتون !



عروض نستو الرياض اليوم 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441 عروض 5 ريال

عروض نستو الرياض اليوم 23 يناير 2020 الموافق 28 جمادى الأولى 1441 عروض 5 ريال التي تقدمها لكم شركة نستو اليوم الخميس 23-1-2020 الموافق 28-5-1441

عروض نستو الرياض : شيش طاووق ، كباب على الأسياخ للشوي ، همبرغر دجاج طازج للشوي ، برجر لحم

بقري مبرد ، أوصال لحم جاهز للشوي ، شمام ، ملفوف أخضر ، عنب أبيض بدون بذرة ، جريب فروت ، ليمون

أخضر ، زيت عافية ، دلال زيت خضار ، أبو زهرة زيت دوار الشمس ، ليبتون شاي ، عسل مايسون طبيعي ،

البشاير دجاج مجمد كامل ، جلاكسي أرز بسمتي 5 كيلو سيلا ، أوجن مياه ، مياه نستله ، وفرة بطاطس ، رضوى

فيليه دجاج ، كوبوليفا زيتون شرائح ، سويت هارت سكاكر ، بوبنز كورن فليكس ، فرشلي حشوة الفطيرة ، سلاتي

تونا ، سنيورة مرتديلا تركي او دجاج ، قهوة علي ، سوف صابون سائل أو جل استحمام ، كولجيت فرشاة أسنان ،

هنا جبنة حلومي ، جبنة امتثال فرنسية ، لبنة أسترا غنم ، أسترا جبنة عكاوي ، جبنة كريمة المراعي ، جبنة

موزاريلا البقرات الثلاثة ، بسبوسة ، خبز ألماني يورو ، موس كيك ، شامبو هيد اند شولدرز ، لوكس لوشن للجسم

، دوف شامبو ، أومو مسحوق غسيل ، اورينكس ورق تغليف المنيوم ، فيري سائل غسيل الأطباق بنعناع ، باسيو

مناديل البيت ، فير اند لفلي كريم ، مسند مربع ملون ، المزايا سجادة منوعة ، دولفين حقيبة بسفر بمجلات ، سيارة

تعمل بالتحكم ، لعبة تلوين طقم الشاي ، ايدورا لعبة بناتية ، هالو كيتي لعبة بناتية ، لعبة بيانو ، صندل ولادي ، حذاء

رياضة نسائي ، شورت ولادي ….. واليكم الصور الاتية على موقع عروض