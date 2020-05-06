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عروض نستو الرياض والخرج الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض نستو الرياض والخرج الأسبوعية 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم شركة نستو الرياض والخرج اليوم الأربعاء 6-5-2020 الموافق 13-9-1441

عروض نستو الرياض والخرج الأسبوعية : ديمه عصير مانجو وبرتقال 2.5 كيلو غرام ، بيتي كروكر خليط كيك 2

* 500 جرام ، بامبرز حفائض اطفال ، ثوم ، جزر للكيلو ، مكدوس للكيلو ، زيتون مصري اخضر للكيلو ، نستو

بيتزا الدجاج صغير للقطعة ، قمر الدين وخوخ مجفف 400 جرام ، لوز امريكي للكيلو ، الغزال ورق عنب للكيلو ،

الوفاء تمر للكيلو ، تويا شطة حارة 140 مل ، نستله رقائق الذرة 700 جرام ، اندومي نودلز الدجاج بالكاري 75

جرام ، ميمورايز بسكويت شاهي 80 جرام ، ديمه معمول ، الكبير سمبوسة ، الكبير ذرة حلوه 400 جرام ، ديتول

صابون ، بلو ليدي عطر 40 مل ، دافيدوف عطر 125 مل ، دابر املا زيت شعر 300 مل ، اورال بي كريم

تبييض 75 مل ، ديفاتيكا شامبو ، جارنير شامبو 400 مل ، بيرسيل صابون غسيل 7.5 كيلو غرام ، جينتو سائل

غسيل الصحون 1 لتر ، كوتاج ملطف جو 300 مل ، سيتريس سائل منظف متعدد ، داك منظف سائل ، هوم فور يو

قطاعة ذكية 4 في 1 ، دولاب تخزين ، رويال برنس كوب زجاجي مع غطاء ، منشفه استحمام ملونه / منشفه

استحمام بيضاء ، إن بلس ساعة رجالية رياضية ، فينتو صندل رجالي ، كليكون حلاقة شعر ، فيليبس خلاط ، واليكم

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