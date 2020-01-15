عروض نوري الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
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عروض نوري الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
عروض نوري الأسبوعية 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441 التي تقدمها لكم أسواق نوري اليوم الخميس 16-1-2020 الموافق 21-5-1441
عروض نوري الأسبوعية : دجاج فقيه مجمد ، هالة زيت نباتي صافي 1.8 لتر ، المراعي حليب مجفف كامل الدسم
1.8 كيلو ، لوتس زبدة بالكراميل ناعمة 400 جرام ، تفاح سكري ، لوز امريكي محمص ، كزبرة مطحونة ، استرا
جبنة نابلسية ، طرشي بوليف مينا فودز ، البقرة الضاحكة جبنة كريمي 500 جرام ، بوك جبنة كريم 910 جرام ،
قشطة الخير 170 جرام ، لانجنيز عسل نحل صافي 1 كيلو ، نادك زبادي 2 كيلو ، فيمتو عصير ، امريكانا مفروم
400 جرام غنم/بقر ، ثمار البحر سمك بلطي 1 كيلو ، داري صدور دجاج مجمد 2 كيلو ، نعمة الوادي بطاطس
شرائح مجمدة 2.5 كيلو ، الكبير بطاطا مهروسة مقلية 1 كيلو ، برجر لحم بقر طيبات 1 كيلو ، ساريتا كيك العائلة
230 جرام ، اولكر ويفر ديلوكس ، شاي ليبتون 25 خيط ، قهوة عربية فاخرة المرسال 500 جرام ،حدائق اورينت
زبدة الفول السوداني ناعمة 510 جرام ، سيزون فطر قطع 425 جرام ، فرشكو طماطم مقشرة كاملة 400 جرام ،
ايديال زيتون اسود يوناني 250 جرام ، شطة كريستال حارة 88 مل ، روتس سلطة طازجة ، سمارت فود اناناس
شرائح 565 جرام ، رنا كتشاب الطماطم 5 كيلو ، العربي زيت للقلي 3.5 لتر ، اولايت زيت كانولا 1.8 لتر
،واليكم الصور الآتية على موقع عروض
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