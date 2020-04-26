عروض نوري الأسبوعية 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 رمضان يجمعنا
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عروض نوري الأسبوعية 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 رمضان يجمعنا
عروض نوري الأسبوعية 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 رمضان يجمعنا الان عروض رمضان التي تقدمها لكم شركة نوري اليوم الأحد 26-4-2020 الموافق 3-9-1441
عروض نوري :حافظة طعام بلاستيك 5 حبة , مسن سكين استيل , قطاعة بيتزا استيل , حافظة طعام بلاستيك , سكين
كك بلاستيك , ملعقة خشب , طقم مقاشر 6 حبات كيس , قطاعة ستيل عجلات , هراس استيل , مبشرة جبن استيل ,
قشارة خضار استيل 6 حبات , ملاعق 12 حبات , ملاعق ستيل 12 , ملاعق شاي فضي , معطة طبخ ستيل , خياط
استيل يد بلاستيك , قطاعة بيتزا بد خشب , سلة خضار بلاستيك , طقم ملاعق خشبية مع فراده , ملعقة طبخ ستيل ,
مياه بيرين ، ارز بسمتي هندي كلاسيك/ بوابة الهند ، مطهر كلورولكس الاصلي ، زيت نباتي نخيل ، مناشف للمطبخ
كليتكس او كلينكس فيفا ، بطاطس مقلية كلاسيك ، سائل غسيل الصحون ., عادي او باليمون ، رقائق الشوفان الكاملة
هناء ن، شامبو او بلسم اصناف متنوعة دوف ، افخاد الدجاج اليوم ، ارز كالروز ، وايت سوان ، لبنة بينار ، طحين
فاخر لجميع الاستعمالات ، خليط كريمة الخفق دريم ويب ، رقائق هشة ، زيت زيتون بكر ممتاز رحمة
واليكم الصور الآتية على موقع عروض
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