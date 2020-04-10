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عروض نوري اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض جمعة التوفير

عروض نوري اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض جمعة التوفير التي تقدمها لكم أسواق نوري اليوم الجمعة 10-4-2020 الموافق 17-8-1441

عروض نوري : ريتر شوكولاته ميني منوعة 150 جرام – 9 حبة , ماركال حبوب سمسم سوداء 250 جرام

,الخير لقمتي قهوة 5 كج , ماركال بذور الكتان بنية 250 جرام , موم مزيل العرق انتعاش المحيط 50 مل , رحمة

زيت زيتون بكر 500 مل , لوكس صن لايت سائل غسيل الصحون بالليمون 1250 مل , كريستس جبنة حلومي

بالفلفل الأحمر 225 جرام , جف كريم تنظيف بالحبيبات المجهرية الدقيقة رائحة الليمون 500 مل , رضوى قلوب

دجاج طازجة 350 جرام , المراعي جبنة كريم مطبوخة دسم أقل 500 جرام , هيمالايا كريم مرطب 150 مل × 2

, ليندت شوكولاتة كاكاو داكنة 100 جرام …واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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