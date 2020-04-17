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عروض نوري اليوم 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 عروض جمعة التوفير

عروض نوري اليوم 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441 عروض جمعة التوفير التي تقدمها لكم أسواق نوري اليوم الجمعة 17-4-2020 الموافق 24-8-1441

عروض نوري : زبدة اللوتسكرانشي 380 جرام ، صلصة أورتيجا 453 جرام ، شاورما دجاج – كيلو ،

مورتديلا لحم / دجاج بيبي كيلو ، جبنة , مقلاة تشكيل الكيك الدائري ، براود شامبو للعباية 2 لتر

حلوم شهد – كيلو ، تفاح احمر / اخضر / جالا – علبة ، بيتزا وسط ، زيت العربي 2 * 1.8 لتر ، كمفورت مركز

750 مل ، مناقيش زعتر ،سكر الأسرة كيس بلاستيكي 5 كيلو ، حليب مجفف كامل الدسم المراعي 1.8 كيلو ،

طاولة كوي ، مطحنة قهوة إمجوي ، سكريات سيراميك ، واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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