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عروض نوري اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 عروض التوفير ليوم الجمعة

17 يناير، 2020
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عروض نوري اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 عروض التوفير ليوم الجمعة


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عروض نوري اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 عروض التوفير ليوم الجمعة

عروض نوري اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 عروض التوفير ليوم الجمعة التي تقدمها لكم أسواق نوري اليوم الجمعة 17-1-2020 الموافق 22-5-1441

عروض نوري : خيار – صحن 500 جرام , السنبلة بيتزا خضار لايت 470 جرام , راني عصير فواكه مشكلة 1.5

لتر , ياطب عدس احمر هندي مجروش 1 كج , حدائق شتورة ماء ورد 500 مل , مستر كريسبس كرات الجبن 80

جرام , كي دي دي عصير عنب 1 لتر , باونتي شوكلاته مينتشرز 150 جرام , كي دي دي عصير مانجو 180 مل

× 24 , برينغلز بطاطس شيبس بالبصل و الروبه 165 جرام , لواكر قطع ويفر صغيره مع حشوة كريم البندق 250

جرام , اجينوموتو معزز النكهات 150 جرام , قودي معكرونة سباغيتي 450 جرام , نادك زيت زيتون عضوي بكر

ممتاز 500 مل . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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