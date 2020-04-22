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عروض هايبر بنده الأسبوعية 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441 قرب هلال شهر الخيرات

عروض هايبر بنده الأسبوعية 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441 قرب هلال شهر الخيرات التي تقدمها لكم شركة هايبر بنده اليوم الأربعاء 22-4-2020 الموافق 29-8-1441

عروض هايبر بنده الأسبوعية : تمر سكري رطب محلي سيافا ، مسحوق غسيل تايد 7كيلو ، جزر استرالي ، رطب

سكري القصيم لينة ، لوز احمر ني ، زبدة غير مملحة فونتا بيور ، حفائض للاطفال بامبيرز عناية مميزة ، مناديل

مبللة للاطفال بامبيرز 3*48 منديل ، طقم بيجاما نسائي ، سامسونج أي 30 اس ، الكاتيل 1 ، حلاوة طحينية سادة

الحبل ، كيكة بكريمة الكراميل 20سم ، سمك بلطي ، عجينة سمبوسة بازيت سويتز 1*2 كيلو ، زيت زيتون عضوي

نادك 250 مل ، زبدة مملحة لورباك 200جرام ، تلفزيون فيليبس ، سماعة لاسلكية ماك ، تابلت لينوفو إي 7 ، براد

كيب كولد ، مقلاية عميقة لامبارت ، محضت طعام فولينكس ، لبنة تركية بينار ، خليط فطائر بانكيك بزبدة الحليب

بيتي كروكر 907 جرام ، مسحوق الكاسترد زدني 400 جرام ، ملح طعام ريسا 700 جرام، كريم للشعر فاتيكا

140 مل ، فرشاة اسنان ناعمة اوسط سينجال او كلوس اب ، جبنة شرائح ساندويتش /بورجر برايد 200 جرام ،

ايس كريم باسكن روبنز 500 مل، توت اسودسوبر فريش350 جرام ، خضار مونتانا 400 جرام ، عجينة الكنافة

وليمة 500 جرام ، كفتة بقري 500 جرام ، حليب مجفف نستلة 2 كيلو ، عسل زهرة الاكاسيا الشفاء 500 جرام ،

واليكم الصور الآتية على موقع عروض

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