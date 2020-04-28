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عروض هايبر بنده الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم

29 أبريل، 2020
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عروض هايبر بنده الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم


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عروض هايبر بنده الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم

عروض هايبر بنده الأسبوعية 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 رمضان كريم التي تقدمها لكم شركة هايبر بنده اليوم الأربعاء 29-4-2020 الموافق 6-9-1441

عروض هايبر بنده الأسبوعية : موز فلبيني ، جبنة كريم قابلة للدهن بوك ، جيلي جرينز ، كريما البندق مع الكاكاو

نوتيلا ، شراب مجفف تانج ، مسحوق غسيل تايد مركز ، اناناس فلبيني ، تين مجفف تركي جارلاند ، مانجو سوداني

جازاني ، بسكويت مصري طويل ، شابورة الامراء ، بن خولاني محمص ، جبنة قشقوان الصافي ، كريم كراميل

دانيت ، جبنة مثلثات بريزيدن 32 حبة ، نجت الدجاج / المقرمش نبيل ، دجاج مفروم رضوى ، بروكلي سوبر فريش

1000 جرام ، خضروات مشكلة واتيز ، آيس كريم كواليتي 1 لتر ، فطيرة القمح الكامل قودي ، سبرينج رول

سويتز ، مربعات بف بيستري 10 قطع / عجينة الرقائق الهشة الكرامة ، فيليه الدجاج مغلف بالخبز الكبير ،

تراديشنال كورن فليكس فيتابيلا ، زيت جوز الهند بكر عضوي أول هيلث ، شوكو بولز / كورن فليكس سويت بوكس

، كريمة البسكويت لوتوس بيسكوف ، حلاوة طحينية سادة حلواني اخوان ، عسل الغابة السوداء لنجنيز ، حليب مبخر

اصلي ، قشطة قيمر كي دي دي ، قشطة حلا قولدن ، شراب برتقال / مانجو مجفف ترايسي ، عصير راني ، شراب

سن توب ، عصير الربيع ، شراب مجفف فوستر كلاركس ، عصير ندى ، كوكا كولا علب ، مياه هنا ، واليكم

الصور الآتية على موقع عروض

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