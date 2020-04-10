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عروض هايبر بنده اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض 3 أيام + 4 أيام

10 أبريل، 2020
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عروض هايبر بنده اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض 3 أيام + 4 أيام


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عروض هايبر بنده اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض 3 أيام + 4 أيام

عروض هايبر بنده اليوم 10 أبريل 2020 الموافق 17 شعبان 1441 عروض 3 أيام + 4 أيام التي تقدمها لكم شركة هايبر بنده اليوم الجمعة 10-4-2020 الموافق 17-8-1441

عروض هايبر بنده : قلاية بدون زيت كولين . خلاط مولينكس مع مطحنتين . محضرة طعام اي تي سي . صانعة

سندويش كينوود . شواية كهربائية دايو . موزع مياه بارد وحار كليك اون .حضري وجباتك بطريقة أسهل وأسرع

مع عروض هايبربنده على أجهزة المطبخ بنصف السعر لمدة 3 أيام فقط! يسري هذا العرض من الجمعة 10 أبريل

إلى الأحد 12 أبريل 2020 أو حتى نفاد الكمية . واليكم الصور الآتية على موقع عروض

عروض هايبر بنده : جوال سامسونج جالاكي نوت 10 لايت . جوال ايفون اكس اس . اختار جوالك المُفضل

واحصل عليه الآن بأفضل سعر مع عروض هايبربنده الرائعة على أفضل الجوالات لمدة 4 أيام فقط!

تسري العروض من الجمعة 10 أبريل إلى الاثنين 13 أبريل 2020 أو حتى نفاد الكمية

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وإليكم هنا صور العرض الأسبوعي


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