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عروض هايبر بنده اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض 3 أيام فقط

12 يوليو، 2020
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عروض هايبر بنده اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض 3 أيام فقط

عروض هايبر بنده اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض 3 أيام فقط

عروض هايبر بنده اليوم 12 يوليو 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441 عروض 3 أيام فقط التي تقدمها لكم شركة هايبر بنده اليوم الأحد 12-7-2020 الموافق 21-11-1441

عروض هايبر بنده : مروحة عامودية جيباس , محضرة طعام مولينكس , موزع مياه حار وبارد جيباس , قطاعة مع

وعاء ارايتي , مكيف سبلت وايت وستنجهاوس , مبرد هواء جيباس , مكيف شباك دوار , صندوق براد ماء كيب كولد

, خلاط كيلك أون , شواية  ’كرسي بطاولة جانبية , عصارة مولينكس , عصارة كليك اون , فحم الشرقية , حوض

سباحة للأطفال مستطيل لعمر فوق السنتين , حوض سباحة دائري سن ست , طوق السباحة لعمر فوق 9 سنوات ,

حوض سباحة دائري للأطفال لعمر فوق السنتين , عوامة شكل الطاووس لعمر فوق 6 سنوات , مضخة هواء دبل

كوبك , عوامة بشكل كب كيك , عوامة بشكل بطاطس مقلية , حوض شباحة للأطفال مستطيل لعمر فوق ال 6 سنوات

, بطانية ناعمة , روب حمام للكبار , و اليكم الصور الاتية على موقع عروض


عروض هايبر بنده

عروض هايبر بنده

عروض هايبر بنده

عروض هايبر بنده

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