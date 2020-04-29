عروض هايبر بنده اليوم 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان عروض 3 أيام + العرض الأسبوعي

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عروض هايبر بنده اليوم 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 عروض 3 أيام + العرض الأسبوعي

عروض هايبر بنده اليوم 29 أبريل 2020 الموافق 6 رمضان 1441 عروض 3 أيام + العرض الأسبوعي التي تقدمها لكم شركة هايبر بنده من اليوم 29-4-2020 و حتى 1-5-2020

عروض هايبر بنده : سماعة بلوتوث أس بي أس , سماعة لاسلكية اير بودس جوي رووم , شاحن متنقل فوي وي ,

سماعة بلوتوث دانا لايف , اكسسوارات جوالك الحديثة متوفرة لدى عروض هايبربنده الآن بأسعار حصرية لفترة

محدودة يسري هذا العرض من الأربعاء 29 أبريل إلى الجمعة 1 مايو 2020 أو حتى نفاد الكمية , و اليكم الصور

الاتية على موقع عروض

وإليكم صور العرض الأسبوعي هنا ……