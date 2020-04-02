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عروض هايبر بنده اليوم 3 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 التعليم عن بعد

عروض هايبر بنده اليوم 3 أبريل 2020 الموافق 10 شعبان 1441 التعليم عن بُعد صار أسهل وأسرع الآن مع

عروض هايبر بنده، استمتع بأفضل العروض الحصرية على أجهزة اللابتوب إبتداءً من 399 ريال فقط، لا تفوتك!

تسري العروض من الجمعة 3 أبريل إلى الخميس 30 أبريل 2020 أو حتى نفاد الكمية و اليكم الصور الاتية على

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