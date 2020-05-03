منوعات
عروض هايبر بنده اليوم 3 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441 عروض نصف السعر لمدة 3 أيام
التقييم بالنجوم
عروض هايبر بنده اليوم 3 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441 عروض نصف السعر لمدة 3 أيام فقط
عروض هايبر بنده اليوم 3 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441 عروض نصف السعر لمدة 3 أيام فقط التي تقدمها لكم أسواق هايبر بنده اليوم الأحد 3-5-2020 الموافق 10-9-1441
عروض هايبر بنده : قلاية تيفال بدون زيت , خلاط و قطاعة و مطحنة جيباس , مكواة كليك أون , غلاية كهربائية
دايو , مطحنة قخوة كولين , نقدم لكِ تشكيلة متنوعة من أجهزة المنزل بنصف السعر لفترة محدودة في هايبر بنده، لا
تفوتك يسري هذا العرض من الأحد 3 مايو إلى الثلاثاء 5 مايو 2020 أو حتى نفاد الكمية واليكم الصور الآتية على
موقع عروض
أرجو كتابة تعليق بالصندوق أسفل الموقع وتقييم المقال ب خمس نجوم
وإليكم صور العرض الأسبوعي هنا …….
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Advertisement