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عروض هايبر بنده اليوم 3 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441 عروض نصف السعر لمدة 3 أيام فقط

عروض هايبر بنده اليوم 3 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441 عروض نصف السعر لمدة 3 أيام فقط التي تقدمها لكم أسواق هايبر بنده اليوم الأحد 3-5-2020 الموافق 10-9-1441

عروض هايبر بنده : قلاية تيفال بدون زيت , خلاط و قطاعة و مطحنة جيباس , مكواة كليك أون , غلاية كهربائية

دايو , مطحنة قخوة كولين , نقدم لكِ تشكيلة متنوعة من أجهزة المنزل بنصف السعر لفترة محدودة في هايبر بنده، لا

تفوتك يسري هذا العرض من الأحد 3 مايو إلى الثلاثاء 5 مايو 2020 أو حتى نفاد الكمية واليكم الصور الآتية على

موقع عروض

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وإليكم صور العرض الأسبوعي هنا …….