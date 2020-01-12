عروض STC للاتصالات اليوم 12 يناير الموافق 17 جمادى الأولى جهازين Galaxy A80 & A50

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عروض STC للاتصالات اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441 جهازين Galaxy A80 & A50

عروض STC للاتصالات اليوم 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادى الأولى 1441 جهازين Galaxy A80 & A50 التي تقدمها لكم شركة Stc اليوم الأحد 12-1-2020 الموافق 17-5-1441

عروض STC للاتصالات : جهازين Galaxy A80 & A50 📱بعقد وسعر واحد ومخفض بعد إذا طلبته مع

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