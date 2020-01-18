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عروض STC للاتصالات اليوم 17 يناير الموافق 22 جمادى الأولى عروض ال 5G المنزلي اللامحدود
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عروض STC للاتصالات اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 عروض ال 5G المنزلي اللامحدود
عروض STC للاتصالات اليوم 17 يناير 2020 الموافق 22 جمادى الأولى 1441 عروض ال 5G المنزلي اللامحدود التي تقدمها لكم شركة STC اليوم الجمعة 17-1-2020 الموافق 22-5-1441
عروض STC للاتصالات : تروح أبعد معنا وأنت في بيتك 🏡مع رواتر 5G , باشتراك شهري 350 ريال
وإذا أنت في المنطقة الشرقيةشرفنا في مواقعنا المتواجدين فيها من 16 يناير حتى 15 فبراير 2020
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