

التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:



كن أول المصوتون !



عروض STC للاتصالات اليوم 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441 أقوى العروض المميزة

عروض STC للاتصالات اليوم 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441 أقوى العروض المميزة التي تقدمها لكم شركة stc اليوم السبت 18-1-2020 الموافق 23-5-1441

عروض STC للاتصالات : اطلب هواوي p30 pro عبر تطبيق mystc 📱وسوف نوصلها لك 🚗

متوفر بالوان متعدد ابتداء من 125 ريال / شهر مع mofawtar ,

تابعواعروضنا اليومية على موقع عروض