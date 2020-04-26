منوعات

عروض STC للاتصالات اليوم 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 Ramadan Kareem

26 أبريل، 2020
0
عروض STC للاتصالات اليوم 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 Ramadan Kareem


التقييم بالنجوم


تقييم المستخدمون:
3.05
( 1 أصوات)

عروض STC للاتصالات اليوم 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

عروض STC للاتصالات اليوم 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 . Ramadan Kareem التي تقدمها لكم شركة STC للاتصالات اليوم الأحد 26-4-2020 الموافق 3-9-1441

عروض STC للاتصالات : عشان ما تنشغل عن أجواء رمضان والجلسة مع الأهل حوّل مكالماتك مع خدمة موجود

اكسترا للاشتراك أرسل 1520 إلى 900 . خصم 20% لكل باقات المفوتر المطوّرة مع stc5G للعملاء الجدد أو

إذا حوّلت باقتك من مسبق الدفع إلى مفوتر . لاتفوّت خصم stc للأجهزة واستمتع بخصم 10% على أجهزة

iPhone 11 عند الدفع مقدمًا . تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض

Content Protection by DMCA.com

Advertisement

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of عروض عود ميلانو اليوم 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

عروض عود ميلانو اليوم 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

26 أبريل، 2020
Photo of ادعية رمضان قصيرة يومية دعاء رمضان مستجاب 1441

ادعية رمضان قصيرة يومية دعاء رمضان مستجاب 1441

26 أبريل، 2020
Photo of عروض العربية للعود اليوم 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

عروض العربية للعود اليوم 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

26 أبريل، 2020
Photo of دعاء بعد الاذان مكتوب – موقع محتوى

دعاء بعد الاذان مكتوب – موقع محتوى

26 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق