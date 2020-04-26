

التقييم بالنجوم

تقييم المستخدمون:

3.05

( 1 أصوات)



عروض STC للاتصالات اليوم 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 . Ramadan Kareem

عروض STC للاتصالات اليوم 26 أبريل 2020 الموافق 3 رمضان 1441 . Ramadan Kareem التي تقدمها لكم شركة STC للاتصالات اليوم الأحد 26-4-2020 الموافق 3-9-1441

عروض STC للاتصالات : عشان ما تنشغل عن أجواء رمضان والجلسة مع الأهل حوّل مكالماتك مع خدمة موجود

اكسترا للاشتراك أرسل 1520 إلى 900 . خصم 20% لكل باقات المفوتر المطوّرة مع stc5G للعملاء الجدد أو

إذا حوّلت باقتك من مسبق الدفع إلى مفوتر . لاتفوّت خصم stc للأجهزة واستمتع بخصم 10% على أجهزة

iPhone 11 عند الدفع مقدمًا . تابعوا عروضنا اليومية على موقع عروض