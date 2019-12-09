عشرات الحالات خلال أسابيع…"حمى الضنك" تفتك بالمواطنين في البيضاء

‏سجل مكتب الصحة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء 30 حالة إصابة بحمى الضنك في عزلة مسور بالمديرية وحالة وفاة واحدة لطفلة بسبب المرض خلال أسبوعين فقط

وقال مدير المديرية مسعد الصلاحي” إن السلطة المحلية أعلنت حالة الطوارئ بعد تسجيل حالات الوفاة والإصابة بسبب حمى الضنك

وأضاف الصلاحي” أن العدد لازال في تزايد في عزلة مسور بسبب انتشار البعوض بكثرة، مضيفاً “تم إرسال فريق الاستجابة السريعة في المديرية لمعاينة الحالات وتقديم بعض الأدوية”

وأشار الصلاحي إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالتواصل مع محافظ محافظة البيضاء اللواء الركن ناصر الخضر السوادي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة

ووجه المحافظ بنزول فريق طبي بصورة عاجلة وإعلان حالة الطوارئ في المديرية ومناشدة المنظمات الإنسانية إنقاذ سكان مديرية ناطع من هذا الوباء الفتاك الذي ينتشر بسرعة بسبب انتشار البعوض