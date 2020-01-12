نيوز يمن

عشرات الحوثيين قتلوا وأصيبوا في مواجهات جنوبي الحديدة

12 يناير، 2020
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@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
الحديدة

2020-01-12 13:01:36

قتل وأصيب عشرات المسلحين الحوثيين عندما تصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي لهجمات واسعة شنتها مليشيا الذراع الإيرانية خلال يومين متتاليين.

تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة خلال عملية تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها المليشيات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة في اليومين الماضيين. 

وأكدت مصادر، سقوط ما يقارب 44 مسلحاً حوثياً بين قتيل وجريح، خلال تصدي القوات المشتركة للهجمات التي شنتها المليشيات على مديرية حيس ومناطق أخرى بالحديدة . 

وكانت القوات المشتركة قد تصدت لهجمات واسعة شنتها المليشيات على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح، بالإضافة إلى تدمير عتادهم العسكري ومنها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

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