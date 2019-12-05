التغيير نت

عشرات القتلى والجرحى بهجوم فاشل للحوثيين في الحديدة

5 ديسمبر، 2019
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نكّلت وحدات من القوات المشتركة في مديرية حيس،  بعناصر من مليشيا الكهنوت الحوثية، نفذوا هجوما خاسرًا على مواقع القوات المشتركة في أطراف المدينة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.
 
واستطاعت القوات المشتركة قتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الإرهابية خلال الهجوم الذي تصدى له جنود “المشتركة” ببسالة، موقعين خسائر كبيرة في صفوف العناصر المُعادية.
 
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا سارعت إلى الفرار بعد الخسائر التي مُنيت بها، وتركت جثث مقاتليها مرمية في الشعاب في الاتجاهين الشرقي والشمالي لمدينة حيس.
 
وسُمع أنين وصياح الجرحى الحوثيين الذين سلمتهم المليشيا لمصيرهم المحتوم، في حين استطاعت القوات المشتركة انتشال جثة أحد الحوثيين  الذين لقوا حتفهم.
 
وتواجه المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران خسائر يومية في جبهات الساحل الغربي والحديدة، في ظل تصعيد خروقاتها، وتكثيفها الاعتداءات البربرية ضد المدنيين العُزّل.
 

 

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