عشرات المنح لـ”ستيني يمني” بعد حصوله على ”الثانوية” فيما الشباب الى ”المحارق”

تسابقت عدد من الجامعات والكليات اليمنية الحكومية والخاصة في اعلانها عن تقديم منحة دراسية لـ”ستيني يمني” بعد حصوله على “الثانوية”، فيما عشرات الشباب يساقون الى محارق الموت يوميا، بعد عجزهم عن مواصلة دراستهم الجامعية.

مصادر بالعاصمة صنعاء، أفادت لـ”المشهد اليمني” أن وزارة التعليم العالي الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي وجامعة صنعاء وجامعات وكليات حكومية وخاصة سعت الى استثمار صورة المعمر اليمني في إعلاناتها المتتالية عن تقديمها لمنحة للمواطن الستيني حسن علي حسن العرجلي، بعد حصوله على معدل 88 بالمئة في امتحانات اتمام الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي للعام الدراسي 2018- 2019م.

وأثار العرجلي، الذي ينحدر من مديرية المحابشة محافظة حجة، بعد حصوله على الثانوية، اعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن.

وكان وزير التعليم العالي بحكومة المليشيا غير المعترف بها، حسين حازب، قال في تصريحات اعلامية أن الوزارة ستكرم العرجلي الأسبوع القادم بمنحة دراسية في أي جامعة يمنية يختارها.