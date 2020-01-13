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عصابة إخوانية تغتال 3 شبان رفضوا التخلي عن أراضيهم بتعز

13 يناير، 2020
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اغتالت عصابة مسلحه إخوانية متخصصة بنهب الأراضي ثلاثة شبان من أبناء حارة البدو، ظهر الأحد، بمنطقة الحصب، غرب مدينة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر محلي اغتالت عصابة عيسى العجوز ثلاثة من أبناء حارة البدو (طارق الخضر، زياد سلطان الحبيلي، وعزيز عبده سرحان)، ظهر الأحد، أمام محلات القدس في الخط العام بمنطقة الحصب في مدينة تعز.

وبحسب المصدر، اغتالت عصابة عيسى العجوز الشباب الثلاثة بسبب رفضهم التخلي عن أراضيهم في منطقة عمد في أطراف منطقة حبيل سلمان جوار جامعة تعز.

يشار إلى أن عصابات العجوز وحردون والعوني نهبت عشرات الأراضي غرب مدينة تعز، وتحظى بحماية كاملة من القيادات العسكرية والأمنية في تنظيم الإخوان، في مقدمتهم، عبده فرحان المخلافي، وشوقي سعيد المخلافي.

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