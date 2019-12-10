عصابة مسلحة تسطو على محل صرافة في تعز وتنهب مبالغ كبيرة

سطت عصابة مسلحة، امس الأثنين، على محل للصرافة بمدينة تعز، ونهبت مبالغ مالية كبيرة.

وذكر مصدر محلي أن مسلحين هاجموا محل صرافة “توب توب للصرافة” في شارع جامع القرشي وسط المدينة وسطوا على مبالغ مالية كبيرة.

وأشار المصدر الى أن المسلحين اقتحموا محل للصرافة وقاموا بتهديدهم بالقتل وهم ينهبون المحل، قبل ان يغادروا ومعهم مبالغ مالية كبيرة.

وكان مسلحون مجهولون اقتحموا فرع شركة الياباني للصرافة في شارع المغتربين بمدينة تعز في 2018 وأطلقوا النار على مدير الفرع ونهبوا مبلغ 100 مليون ريال يمني.

وتشهد مدينة تعز انفلاتا امنيا وسط تصاعد أعمال العنف المسلح في ظل سيطرة عصابات مسلحة تتبع حزب الاصلاح الاخواني.