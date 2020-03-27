عدن تايم

عصابة مسلحة تعترض قائد كتيبة أمنية في عدن

27 مارس، 2020
0

قالت قوات طوارئ الدعم الأمني ان جماعات مسلحة مكونة من 30 فرد خارجة عن القانون، اقدمت على التحشيد في جزيرة العمال لغرض اغتيال القائد صامد سناح، قائد الكتيبة الثالثة طوارئ أمن عدن.

وجاء في التفاصيل الحادثة اورده موقع قوات الطوارئ “في تمام الساعة الحادي عشر ظهراً من اليوم الجمعة عاد القائد صامد سناح الى مقر عمله، وفي مدخل الجزيرة عند قصر المشهور – استوقفت أفراد العصابة القائد صامد سناح، وهو مجرد من سلاحه – وباشرت إطلاق النار عليه ادت الى اصابته، وألحقت اضرار في الطقم العسكري الذي كان على متنه القائد صامد سناح.

وباشرت الاجهزة الأمنية بالنزول الى مكان الحادثة، وتطويق المكان واحتجاز الافراد الذين تسببوا في نصب الكمين، ومن ثم نقلهم الى ادارة الأمن والتحقيق جاري لمعرفة اسباب الحادثة ودوافعها الجنائية”.

وتعتبر هذه الحادثة هي الاولى من نوعها، والتي تقودها عصابة مسلحة تمارس حد الحرابة والتقطع .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أمنية تعترض عدن عصابة في قائد كتيبة مسلحة

إقرا أيضا

Photo of وثيقة- الاطاحة بوزير النقل وتكليف بديلا عنه

وثيقة- الاطاحة بوزير النقل وتكليف بديلا عنه

27 مارس، 2020
Photo of دورات مهنية تستهدف 494 شاب وشابة في الحديدة

دورات مهنية تستهدف 494 شاب وشابة في الحديدة

27 مارس، 2020
Photo of مكتب التربية والتعليم يحذر بشدة من تحويل مدارس في عدن الى محاجر صحية

مكتب التربية والتعليم يحذر بشدة من تحويل مدارس في عدن الى محاجر صحية

27 مارس، 2020
Photo of حقيقة فتح منفذ الوديعة للمسافرين من عدمه

حقيقة فتح منفذ الوديعة للمسافرين من عدمه

27 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق