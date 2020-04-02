عصابة مسلحة تنهب 15 مليون ريال تابعة لصيدلية تعاونية بعدن

اقدمت عصابة مسلحة بالاعتداء على الدكتور فوزي البكري موظف في الصيدلية التعاونية الواقعة امام بوابة مستشفى الجمهورية بعدن ، أمس الاربعاء، الموافق 1ابريل2020، امام جامع الخير في مديرية خور مكسر ، من قبل عصابة مسلحة على متن سيارة سنتافي حمراء معكسة وبدون أرقام.

وقال الدكتور فوزي البكري بانه اثناء عودته من البنك المركزي عائدا إلى مقر عمله في خور مكسر تفاجاء بسيارة سنتافي حمراء معكسة بدون لوحات على متنها عدد من المسلحين، كانوا يرتدون ملابس عسكرية و ملثمين، قاموا باعتراض سيارته، واشهروا أسلحتهم في وجهه وانزلوه و صديقه تحت تهديد السلاح واخذوا كافة أملاكهم الشخصية و جوالاتهم وسيارته نوع كورالا بيضاء و مبلغ وقدره 15 مليون ولاذوا بالفرار.

وتم ابلاغ الاجهزة الامنية وعمليات أمن العاصمة عدن بالحادثة على الفور و طالب الدكتور من جميع الاجهزة الامنية والمنظمات الحقوقية و الناشطين و الاعلاميين وكافة المواطنين التعاون معه في استعادت سيارته و أمواله مشيرا بأن سيارته نوع كورالا بيضاء تحمل لوحة مؤقت عدن رقم 6398 .

ويذكر بأن الأموال خاصة بجمعية صيدلية المجتمع التعاونية التابعة لجمعيات صيدلية المجتمع التعاونية عدن، والكائنة في حوش مستشفى الجمهورية ومعروف عنها بأنها صيدلية تعاونية تقدم خدمات علاجية للمواطنين بأسعار مخفضة وعلى مدى 24 ساعة و تعتبر الصيدلية الوحيدة في عدن التي تعود ملكيتها لنخبة من ممثلي مهنة الصيدلة في عدن وتهدف إلى خدمة المجتمع وتوفر لهم العلاج من المصادر الرسمية و الامنة بأسعار مخفضة.