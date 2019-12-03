عدن 24

عصابة مشكلة من النساء ترتكب جريمة بشعة بعدن

3 ديسمبر، 2019
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ارتكبت عصابة مكونة جلها من النسوة جريمة بشعة بمدينة عدن مساء أمس الاثنين.

وتعرض سائق حافلة صغيرة بعدن لمحاولة قتل من 3 نسوة يقدن عصابة مسلحة عقب محاولتهن سرقة الحافلة وقتل السائق.
وتعرض سائق حافلة ويدعى عبدالرحمن اسكندر مساء الاثنين لهجوم مسلح من قبل 3 نساء ورجل حاولوا سرقة الحافلة التي كان يقودها.
وقالت اسرة اسكندر انه اصيب بجراح بالغة بعد تعرضه للطعن بالسكن نقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
واشارت إلى انه تعرض لعشر طعنات بانحاء متفرقة من جسده.
موضحة إلى ان العصابة اخذته في مشوار من المعلا إلى الحسوة حيث تمت عملية الاعتداء هناك في الخط الترابي.
ويرقد اسكندر في وضع صحي بالغ السوء بمستشفى البريهي.

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