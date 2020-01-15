المشهد العربي

عصيان مدني بإب احتجاجاً على منع تداول العملة الجديدة

15 يناير، 2020
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المشهد العربي – خاص:

تواصلت في أسواق محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، حالة العصيان المدني لليوم الثاني على التوالي.

وقال شهود عيان لـ”المشهد العربي“، إن العديد من المحلات التجارية بمحافظة إب أغلقت أبوابها بسبب عدم توفر السيولة المالية.

وأوضحوا أن تلك الحالة جاءت احتجاجاً على القرار الصادر من البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بمنع بتداول الطبعة الجديدة من العملة، مع إلزام المواطنين بذلك.

وكانت محافظة إب قد شهدت أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي للمحافظة؛ لمطالبة البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات بتوفير السيولة اللازمة من العملة بالطبعة القديمة.

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