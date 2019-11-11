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عضة كلب تودي بحياة مسن في مديرية لودر شمال شرق أبين

Photo of المصدر اونلاين المصدر اونلاين منذ 35 دقيقة
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توفي رجل مسن متأثرًا بإصابة تعرض لها عندما هاجمه كلب مطلع الاسبوع الجاري، في منطقة العين التابعة لمديرية لودر شمالي شرق محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال مصدر محلي لـ “المصدر أونلاين” إن رجلاً عجوزاً يبلغ من العمر حوالي 70 عامًا توفي مساء الإثنين بعد إسعافه إلى مستشفى “محنف” في مدينة لودر عقب تعرضة لعضة كلب هاجمه بالقرب من منزله، وبحسب المصدر فإن المسن لم يلاحظ وجود الكلب نتيجة الظلام وضعف بصره.

وتنتشر في ضواحي مدن المنطقة الوسطى في أبين والبلدات الريفية التابعة لها الكثير من الكلاب المسعورة التي هاجمت في وقت سابق من الشهر الماضي خمسة أطفال كانوا يلعبون خارج إحدى قرى مديرية لودر وهو ما أدى إلى إصابتهم بجروح متوسطة وخفيفة.

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