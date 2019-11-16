عضو الجمعية الوطنية الشعوي يشيد بمواقف ابناء عدن الوطنية لوقف ممارسات البسط على متنفسات المدينة

قال العقيد/ عبدالرحمن الشعوي عضو الجمعيه الوطنيه بالمجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس المجلس الشعبي بمديرية التواهي :” إن الاصوات الوطنية الشريفة من ابناء محافظة عدن ،التي انطلقت بعفوية وكواجب وطني وفي إصطفاف جماهيري موحد ضد المساس بمتنفسات عدن واثارها يذكرنا بتاريخ المدينة ومناضليها في السابق كيف كانوا يقفون وقفة رجل واحد في المسيرة النضالية والكفاحية التي شهدها الجنوب”.وحيا الشعوي ابناء عدن على الوقفة التي انطلقت امس ،بجانب المتحف الحربي التاريخي الشاهد لتاريخ المدينة وما يحملة من آثار وشواهد حيه لحقبة المدينة في تاصيل روح الحرية والدفاع عن الوطن وبناءة .

واضاف الشعوي في تصريح لـ “4 مايو” : كل الاعمال العدائية والتخريبية والتدمير الممنهج لعاصمة الجنوب عدن ياتي في سياق صراع خفي تقودة اذوات رخيصة فشلت في إجهاض إنتصار الجنويين “.

وانتقد عضو الجمعية الوطنية تراخي دور سلطات المحافظة وطابورها الطويل من الوكلاء وايضاً اجهزة الامن في ملاحقة هؤلاء المخربين للمدينة .. معتبرا هذة الاعمال جرائم في القوانين ،وإساءة بالغة لتاريخ المدينة ومناضليها وابطالها ويجب محاسبة من يقوم باعمال البناء والبسط لاراضي عدن .

واختتم تصريحة قائلا : ” فلن تكن عدن في معزل فهناك رجال وشباب ونساء واطفال سيقفون ضد اي غطرسة وغداً موعدنا في الوقفة الاحتجاجية بمديرية صيرة بجانب معلم المنارة التاريخي لنعلن عن واجب قيام الدولة بدورها في حماية عدن من الاياذي الاجرامية التي تقوم بالبناء وبدون خجل .