عدن تايم

عضو رئاسة الانتقالي "الكثيري": نثقُ في أن الأشقاء بالسعودية وهم أكثر حرصاً لتنفيذ إتفاق الرياض

17 يناير، 2020
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اكد نائب رئيس وحدة شئون المفاوضات وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري بثقتهم بالتحالف العربي والمملكة العربية السعودية راعية اتفاق الرياض.

وقال الكثيري في تصريح حصل عدن تايم على نسخة منه: نثقُ في أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية هم أكثر حرصاً منّا جميعًا على تنفيذ كافة مضامين إتفاق الرياض.. ونثقُ أيضا من أنه لن تنطلي عليهم أي عمليات تحايل أو إلتفاف تُفرغُ الإتفاق من مضامينه .

ومضى: من جهتنا في المجلس الانتقالي الجنوبي نعمل بكافة طاقاتنا وإمكانياتنا لإنجاح تنفيذ الإتفاق والانتصار للمشروع العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

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