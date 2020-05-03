نيوز يمن

عضو لجنة التحقيق باغتيال الحمادي: غموض يلف وفاة رئيس النيابة المتخصصة بعدن

3 مايو، 2020
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توفي رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، القاضي محمد الناخبي، في ظروف غامضة، وفقاً للناشط فارس الحميري.

وكان القاضي الناخبي عضواً رئيساً في لجنة التحقيق باغتيال العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع بتعز.

ويحيط الغموض بتفاصيل وفاة القاضي الناخبي، وسط تكهنات عن تعرضه للتصفية.

قال الناشط فارس الحميري على حسابه في “تويتر”، إنه تم التأكد من عدم وفات رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بفيروس كورونا كما يروج البعض.

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