عضو مجلس الشورى القفيش يعزي رئيس الجمهورية بوفاة اللواء الركن احمد علي هادي

بعث اللواء علي محمد القفيش عضو مجلس الشورى برقية عزاء لرئيس الجمهورية القائد الاعلى القوات المسلحة بوفاة اللواء الركن احمد علي هادي قائد اللواء 315 مدرع جاء فيها ..

ان وفاة اللواء الركن احمد علي هادي شكلت خسارة كبيرة على الوطن واننا نشاطركم الحزن في فقدان هامة من قيادات الصف الأول خدمت القوات المسلحة منذ عقود كانت قدوة للنزاهة والقيادة كونه تشرب ذلك من كفاح هذة الأسرة الكريمة وآخذ الكثير من المشارب العسكرية في روسيا الاتحادية وجمهورية العراق الشقيق وكانت هذه القيادة من الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن والقوات المسلحة … سائلين الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته والتعازي لنجله علي واخوانه واشقاء الفقيد ولجميع آل الدنبوع وجميع قبائل أبين .



اللواء علي محمد القفيشعضو مجلس الشورى