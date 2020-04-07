عدن الغد

عضو مجلس الشورى القفيش يعزي رئيس الجمهورية بوفاة اللواء الركن احمد علي هادي

7 أبريل، 2020
0
عضو مجلس الشورى القفيش يعزي رئيس الجمهورية بوفاة اللواء الركن احمد علي هادي

بعث اللواء علي محمد القفيش عضو مجلس الشورى برقية عزاء لرئيس الجمهورية القائد الاعلى القوات المسلحة بوفاة اللواء الركن احمد علي هادي قائد اللواء 315 مدرع جاء فيها ..
ان وفاة اللواء الركن احمد علي هادي شكلت خسارة كبيرة على الوطن واننا نشاطركم الحزن في فقدان هامة من قيادات الصف الأول خدمت القوات المسلحة منذ عقود كانت قدوة للنزاهة والقيادة كونه تشرب ذلك من كفاح هذة الأسرة الكريمة وآخذ الكثير من المشارب العسكرية في روسيا الاتحادية وجمهورية العراق الشقيق وكانت هذه القيادة من الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن والقوات المسلحة … سائلين الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته والتعازي لنجله علي واخوانه واشقاء الفقيد ولجميع آل الدنبوع وجميع قبائل أبين .
 
اللواء علي محمد القفيشعضو مجلس الشورى

مواضيع قد تهمك

الوسوم
احمد الجمهورية الركن الشورى القفيش اللواء بوفاة رئيس عضو علي مجلس هادي يعزي

إقرا أيضا

Photo of موظفو مطاعم شواطئ عدن ينفذون حملة تنظيف لكورنيش ريمي

موظفو مطاعم شواطئ عدن ينفذون حملة تنظيف لكورنيش ريمي

7 أبريل، 2020
Photo of مدير عام حبان يدشن الضخ التجريبي لبير الوجاء

مدير عام حبان يدشن الضخ التجريبي لبير الوجاء

7 أبريل، 2020
Photo of محافظ عدن يوجه صندوق النظافة بالاستفادة من شحنة المنظفات في حملات الرش والتعقيم للمؤسسات والشوارع

محافظ عدن يوجه صندوق النظافة بالاستفادة من شحنة المنظفات في حملات الرش والتعقيم للمؤسسات والشوارع

7 أبريل، 2020
Photo of محافظ لحج ” تُركي ” يناقش سُبُل إستعادة ريادة مكانة جمعية ” الشَّاطِرِي ” التليدة لخدمة المواطنين

محافظ لحج ” تُركي ” يناقش سُبُل إستعادة ريادة مكانة جمعية ” الشَّاطِرِي ” التليدة لخدمة المواطنين

7 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق