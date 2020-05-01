عدن تايم

عضو هيئة رئاسة الانتقالي " العولقي " مهاجما " محروس " : خطابك المناطقي محاولة لذر الرماد في العيون

1 مايو، 2020
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عدن تايم – خاص :

شن عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي هجوما عنيفا على محافظ سقطرى الاخواني رمزي محروس على خلفية تصريحاته الاخيرة التي اتهم فيها ابناء محافظات الضالع وابين ويافع بتفجير الاوضاع عسكريا بالجزيرة.

وقال العولقي في تغريدة له على تويتر:الخطاب المناطقي للمدعو رمزي محروس ضد أبناء الضالع وأبين ويافع محاولة لذر الرماد في العيون.

وتابع قائلا:الجندي الذي قتلته يا محروس سقطري والمعتقلين المحررين سقطريين ومن حاولت اغتيالهم قبل أسبوعين “قبلان وبن عفرار” سقطريين.

واضاف:تهاجم الجنوبيين وأنت موظف مع الأحمر ومحمد اليدومي..هزلت ورب الكعبة.

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