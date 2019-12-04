عطية يطلع على حجم الاعتداءات التي طالت ممتلكات وزارة الاوقاف في تعز

استمع وزير الأوقاف الدكتور احمد عطية من مدير عام الاوقاف بمحافظة تعز خالد البركاني، إلى أوضاع سير عمل المكتب وفروعه في المحافظة.



واطلع عطية، خلال لقائه بالبركاني اليوم الثلاثاء، على حجم الإعتداءات التي طالت أراضي الأوقاف بالمحافظة مؤكدا وقوف الوزارة بصرامة ضد هذه التجاوزات والعبث الحاصل من بعض الجهات.

واكد، أن الوزارة لن تألوا جهدا في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف وحمايتها بموجب الدستور والقانون.

كما اشاد وزير الاوقاف بالسلطة المحلية ودورها في مساندة ودعم مكتب الأوقاف بالمحافظة.

وكانت قد اصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد بيانا تحذيريا من المساس بأراضي وممتلكات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة والاعتداء عليها .

وأعتبرت الاوقاف، أي تصرف بأراضي الأوقاف خارج مكاتب الوزارة في حُكم المُغتصب وباطل وبحكم المعدوم .

وأوضح البيان أن القرار الذي أصدره وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور أحمد عطية “يعتبر في حكم المغتصب للوقف من قام بوضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة عن طريق أية جهة غير فروع وزارة الأوقاف في المحافظات، سواء كان في مناطق سيطرة الميليشيات أو المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، ويحال للنيابة العامة وفقا للقانون”.