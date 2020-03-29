عدن تايم

عقب إستهداف الحوثي للسعودية.. خبير عسكري يوجه إنتقادات لاذعة للجيش الوطني

29 مارس، 2020
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وجه الخبير العسكري والاستراتيجي الاماراتي خلفان الكعبي انتقادات لاذعة لما يسمى الجيش الوطني اليمني عقب الاستهداف الحوثي للاراضي السعودية يوم امس.

وقال الكعبي ان المتمردين الحوثيين ارهابهم مستمر ضد المملكة والمنطقة، إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الرياض في وقت تبذل فيه المملكة والعالم جهودا مضاعفة للقضاء على الوباء الذي يجتاح العالم.

وتسائل: أين وقف إطلاق النار المزعوم.

ومضى: للأسف الحوثيين لم يجدوا جيشا وطنيا يقاتلهم والا لما حدث ذلك

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