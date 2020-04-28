عقب إعلان الإدارة الذاتية..ألوية الدعم والاسناد تعقد اجتماعها الاول بقادة الدعم والأحزمة الامنية

عدن ( المندب نيوز ) هويد الكلدي

عقدت القيادة العسكرية والأمنية لالوية الدعم والاسناد يوم الثلاثا اجتماعها الأول من حين إعلان الإدارة الذاتية للجنوب من قبل القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مقر القيادة بالعاصمة عدن،للوقوف أمام عدد من القضايا الهامة والمتطلبة في هذه المرحلة.

وخلال اللقاء الذي تراساه القائد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والاسناد والعميد نبيل المشوشي اركان حرب الوية الدعم والاسناد قائد اللواء الثالث دعم وإسناد ، رحبا بجميع قادة الالوية والكتائب والوحدات العسكرية في الدعم والاسناد والأحزمة الأمنية ، حيث تم مناقشة اهم الخطوات التي يجب تنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية في اطار ما اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي .

وأشار القائد محسن الوالي لمجمل ما تتطلبه المرحلة من تكاتف الجميع وبالذات الأجهزة الأمنية في ألوية الدعم والاسناد والأحزمة الأمنية بجميع المحافظات وعلى وجه الخصوص العاصمة عدن ، لمواجهة التحديات وفرض هيمنة الرئاسة الجنوبية على الأرض لانتزاع الحق لأهله.

موضحا أن ايام قلال ستفصل الماضي في حين إقرار ما وجب فعله ، وأن الأجهزة الأمنية تحت قيادة القيادة السياسية للتنفيذ في كل مؤسسات الدولة.

ونوه العميد نبيل المشوشي على جميع الحاضرين ، أن الجنوب يمر في منعطف تحدي وموقف صعب وفيه الوجود وفرض الأمر وإن الإدارة الذاتية تعني أن مسؤولية الشعب تقف على المجلس الانتقالي بعد الآن ، ولذا توجب الحرص على تجاوز الأخطاء وعدم تكرارها او فعلها ، وعلى جميع الأمنيين التنفيذ دون الرجوع إلى الخلف ، ودون اتخاذ أي قرار فردي.

مشيرا ان الفترة الماضية انتهت وحان وقت الجد لإثبات حقيقة القيادة للناس والمواطن والثبات على الأرض ،وأن النظام والقانون سيطبق على الجميع كان من كان ، داعيا الجميع مراجعة الحسابات .

في ذلك اللقاء رحبت القيادة جميعها بالخطوات ، مؤكدين على تنفيذ ما يؤمروا به وأنهم تحت الجاهزية والاستعداد لأي أمر، وأنهم ماضون تحت القيادة السياسية .

واستمعت القيادة لما طرحته بعضها من ملاحظات واقتراحات ، يتطلب ويتوجب فعلها من أجل إخراج المواطن إلى بر الأمان ومحاسبة مرتكبي الفساد ومنظومة الابتزاز التي حرمت المواطن من حقوقه الخدمية.

ويأتي هذا الاجتماع هو الأول عقب إعلان القيادة السياسية الجنوبية في المجلس الانتقالي الجنوبي بيان الإدارة الذاتية، ما يستدعى من الوحدات والأجهزة الأمنية النزول على الأرض وتنفيذ التوجيهات المباشرة .