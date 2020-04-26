عقب إعلان الإدارة الذاتية للجنوب.. قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تلتقي بوكلاء السلطة المحلية بديوان العاصمة عدن

عدن24-خلص

أكد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم انتهاء أول لقاء مُثمر وإيجابي بين قيادة #المجلس_الانتقالي_الجنوبي ووكلاء السلطة المحلية بديوان العاصمة عدن.

وفي تغريدة له على تويتر قال نزار هيثم: “انتهى اول لقاء مُثمر وإيجابي بين قيادة #المجلس_الانتقالي_الجنوبي ووكلاء السلطة المحلية بديوان العاصمة عدن، تم مناقشة التحديات الاقتصادية وتم وضع مصفوفة شاملة للحلول. “وأضاف:” #الادارة_الذاتية_للجنوب هي تحمل المسؤولية تجاه هذا الشعب الصابر والمكافح ومن اراد خدمة المواطنين، عليه ـن يبادر للحل.”

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