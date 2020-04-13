الخبر اليمني

عقب إقتحام منزل المحولي .. قبائل الصبيحة تدعو لاجتماع عام لقياداتها ظهر غدا الاثنين

13 أبريل، 2020
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عقب إقتحام منزل المحولي .. قبائل الصبيحة تدعو لاجتماع عام لقياداتها ظهر غدا الاثنين

│الخبر | خاص

وجهت قبائل الصبيحة الدعوة لابنائها من قيادات ومشائخ واعيان وعسكريين ومثقفين وشخصيات اجتماعية لاجتماع عام يعقد ظهر غد الاثنين بمنطقة باب المندب.
وبحسب بيان اصدرته قبائل الصبيحة فان الاجتماع سيعقد بمجمع مضيق باب المندب بمنطقة الحجاف بالقرب من باب المندب.
واشارت قبائل الصبيحة إلى ان الاجتماع يهدف لتدارس الرد على واقعة اقتحام منزل نائب وزير التعليم الفني عبدربه المحولي وقائد المقاومة بالصبيحة من قبل قوات امنية صباح الاحد في عدن .
ودعت قبائل الصبيحة كافة ابنائها إلى إلى الحضور والمشاركة في الاجتماع .
وكانت قوة أمنية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، قد أقتحمت ، صباح اليوم الأحد، منزل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي شمال مدينة الشيخ عثمان، واستولت على سيارة ومقتنيات أخرى من المنزل.
وأفادت مصادر محلية إن حوالي 5 أطقم ترافقها عربتان مدرعتان اقتحمت البوابة الرئيسية لمنزل المحولي، الواقع في حي السيلة التجاري التابع لمديرية الشيخ عثمان شمالي شرق العاصمة المؤقتة للبلاد، قبل أن تبدأ باقتحام السكن الداخلي وتنهب أجهزة كهربائية وأثاث منزلي.
وبحسب المصادر فإن القوة الأمنية التي اقتحمت المنزل شوهدت لاحقًا وهي تغادر مع سيارتين نهبتهما من منزل المحولي الذي كان خارج سكنه فيما قالت مصادر أخرى إنه كان في زيارة لاسرته بمنطقة المضاربة بالصبيحة محافظة لحج المجاورة.
والمحولي من قيادات المقاومة بمنطقة الصبيحة وأحد مسؤولي الحكومة المعترف بها دوليًا القليلين الذين لم يغادروا مدينة عدن بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة مطلع أغسطس الماضي.
وخلال الأشهر الثمانية الأخيرة بعد أحداث أغسطس وسيطرة المجلس المدعوم إماراتيًا على المدينة نفذت قوات تابعة للانتقالي عمليات اقتحام لمنازل العشرات من القادة العسكريين الموالين للحكومة الشرعية في مديريات خورمكسر ودار سعد والبريقة.

│المصدر – الخبر

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