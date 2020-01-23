عقب اصطدام قاطرة بعمود كهربائي.. مؤسسة الكهرباء تعيد التيار لشمال عدن

ادى اصطدام قاطرة اليوم بعمود كهرباء في خط دارسعد 2 شمال عدن الى التلف.

وقالت المؤسسة العامة للكهرباء، جراء اصطدام قاطرة بعمود كهرباء، تسبب في كسر العمود وقطع جميع الأسلاك.

واشارت مما ادى إلى انقطاع التيار الكهربائي وحرمان العديد من المناطق في دارسعد من نعمة استقرار خدمة التيار الكهربائي.

وواصلت بالقول بالرغم من شحة الامكانيات إلا أن جنود صيانة الخطوط الهوائية التابعة لإدارة النقل 33ك.ف كانوا دائماً في الموعد وتم استبدال العمود بآخر جديد وعودة التيار الكهربائي للمنطقة.

واختتمت بالقول وفي هذا الصدد نناشد المواطن قائد المركبة التقليل من السرعة الجنونية وعدم التهور وذلك حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين وسلامة شبكة التوزيع من التلف .