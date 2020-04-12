عقب انتشار اشاعة بوجود كورونا..محافظ لحج يكلف لجنة لزيارة مصنع كوكا كولا وهذه هي النتائج ..!!

نفذ فريق الإستجابة بمديرية تبن محافظة لحج صباح اليوم الأحد زيارة ميدانية لمصنع شركة عدن للمرطبات والصناعة المحدودة كوكا كولا الواقع في منطقة بئر ناصر بمديرية تبن ،وذلك بغرض اجراء فحوصات لثلاثة اشخاص يحملون جنسيات باكستانية.

وكلف محافظ محافظة لحج اللواء/ احمد عبدالله تركي فريق استجابة للنزول الميداني الى المصنع عقب وصول الباكستانيين يوم امس قادمين من سلطنة عمان عبر منفذ شحن البري بغرض ايصال بضاعة خاصة بالشركة.

وترأس فريق النزول الميداني الدكتور/ طرزان العطيف مدير مكتب الصحة بمديرية تبن رئيس فريق الإستجابة بالمديرية ،والدكتور/ عبدالرب المفلحي مدير الرصد الوبائي في المحافظة ،والدكتور/ عارف العامري منسق عمليات الطوارئ بمكتب صحة المديرية ،والذين باشروا اجراء الفحوصات اللازمة للباكستانيين ،وبينت النتائج خلوهم من المرض ،وان الفترة التي امضوها قبل وصولهم بلغت 22 يوما وهي فترة كافية لتتبين خلالها آثار الفيروس ،وهو ما اكدته نتائج الفحوصات.

وكان في استقبال الفريق كلا من عمر عبدالعزيز مدير المصنع ،وهاشم قبع مدير البحث الجنائي پقسم امن العند ،ومدين ناصر عوض مدير امن المصنع.

يذكر ان هذه الزيارة جاءت عقب انتشار اشاعات تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي عن وجود حالة مصابة بكورونا في مصنع كوكا كولا قادمة من عمان.