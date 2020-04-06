عدن الغد

عقب انخفاض أسعار الوقود.. اجتماع يناقش معالجة أجور النقل الثقيل في عدن

6 أبريل، 2020
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عقب انخفاض أسعار الوقود.. اجتماع يناقش معالجة أجور النقل الثقيل في عدن

عقد صباح اليوم اجتماع لمعالجة أجور النقل الثقيل من موانئ عدن الى المحافظات في ظل انخفاض مادة الديزل.
وترأس الاجتماع رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق بحضور مدير فرع الهيئة بعدن ناجي الشريف ونائبي الفرع فارس شعفل وعبدالوهاب محمد ورئيس نقابة النقل الثقيل ابوبكر الكازمي وممثلاً عن غرفة التجارة والصناعة محمد المنصب.
وناقش الاجتماع الوضع القائم للنقل الثقيل للحاويات والبضائع من موانئ عدن الى محافظات الجمهورية وما يتعرض له السائقين من اغلاق الطرقات والتأخير بجمرك عفار في محافظة ذمار ومطالبة غرفة التجارة والصناعة بتخفيض أجور النقل.
وفي الاجتماع تم تشكيل لجنة لدراسة وضع اجور النقل الثقيل مع مراعاة ارتفاع الأسعار في الاطارات والزيوت وقطع الغيار واحتياجات اخرى للنقل الثقيل وحتى يلاحظ استقراراً في سعر مادة الديزل التي يتوقع ارتفاعها خلال الايام القادمة.
*من حيدره الكازمي 

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