عقب تخلي مديريات الوادي عنه، والاساءات الشعبية من القرارات الفردية..الوكيل الكثيري يعتذر للمحافظ البحسني

سيئون ( المندب نيوز ) خاص

أعتذر وكيل شؤون الصحراء والوادي عصام حبريش الكثيري، مساء الخميس ، عن القرار الذي أصدره بإلغاء قرار محافظ حضرموت بشأن برنامج حظر التجول.

وأكد الوكيل أن القرار كان تقديرا للحالة الاقتصادية والدينية والاجتماعية وليس تقصيرا بحق المحافظ البحسني.

وسبق للوكيل أن تجاوز قرارات المحافظ البحسني بعد إجتماعه مع القادة الأمنيين و مشائخ ووجهاء وادي حضرموت .

هذا وتخلت مديريات وادي حضرموت عن قرار الوكيل بتعديل برنامج حظر التجوال، من خلال إعلانها التأييد التام لقرار المحافظ.

ويعيد “المندب نيوز” لمتابعيه بيان الاعتذار للوكيل الكثيري :

تابعنا في قيادة السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت ماتناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول الإجراءات المتخذة في اجتماع صباح امس الخميس 7مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441هـ . وبعد توجية الأخ / فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية حفظة الله ورعاه. تم اجتماع السلطة المحلية بالوادي والصحراء مساء هذا الليلة لمناقشة التوجيهات الأخيرة للأخ المحافظ وخرج الإجتماع بالآتي :

1- ماتم اتخاذه صباح هذا اليوم هو تقديرا للحالة الإقتصادية والإجتماعية والدينية للمجتمع في وادي وصحراء حضرموت أجتهاد وليس تقليل في حق قرار المحافظ او معارضة له .

2- يعمم قرار الأخ المحافظ كما ورد وعلى الجهات المعنية تطبيق القرار كلآ في قطاع مسؤليتة.

3- حفاظا على واحدية القرار في حضرموت للأخ المحافظ واسقاط الفرصة للمتربصين تحت أي ذريعة نتقدم للأعتذار للأخ المحافظ وهو المحافظ والقائد لمسيرة حضرموت التنموية .

حفظ الله حضرموت من كل انقسام أو تقسيم وحفظ الله قيادتها ممثلة بالاخ المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني ..

والله من وراء القصد