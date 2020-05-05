عقب تزايد انتهاكاتهم .. #سقطرى تنتفض ضد #مليشيا_الإخوان في المحافظة

عدن24- سقطرىخرجت صباح اليوم مسيرة حاشدة في مدينة حديبوعاصمة جزيرة سقطرى .وقالت مصادر اعلامية إن المئات من المواطنين الغاضبين تمكنوا من اقتحام كافة النقاط التي نصبها محافظ المحافظة الموالي لحزب الاصلاح رمزي محروس، وقاموا باقتحام مبنى المحافظة، ورفعوا علم الجنوب وصور الشهداء على المبنى وهتفوا برحيل المحافظ .وتأتي هذه المسيرات عقب تزايد الغضب الشعبي بعد قيام المحافظ الموالي لحزب الاصلاح ” اخوان اليمن ” بنشر مسلحين من خارج الجزيرة داخل مدينة حديبو ونصب نقاط تقطع للمواطنين والناشطين وقيادة الانتقالي .وتأتي هذه التطورات عقب اعلان معظم الوحدات العسكرية في الجزيرة ولائها للمجلس الانتقالي الجنوبي .

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