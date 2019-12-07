عدن تايم

عقب تسجيل اكثر من مائة حالة.. ابين مطالبات بضرورة افتتاح قسم علاج داء الكلب

7 ديسمبر، 2019
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قال ابوبكر صالح منسق البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب في محافظة ابين ان مكتب الصحة في المحافظة لم يستجب للمطالب المتكررة بضرورة افتتاح قسم لعلاج الحالات المشتبه اصابتها بداء الكلب في مديرية لودر

واضاف ان اكثر من اثنا عشر حالة تم تسجيلها خلال اسبوع في المديرية نتيجة انتشار الكلاب الضالة وعدم ايجاد حلول للقضاء عليها، بينما بلغت عدد الحالات المسجلة في المركز اكثر من مائة وعشرون حالة تم تسجيلها خلال اقل من شهر

واشار الى ان المركز في مدينة جعار يقدم العلاجات بشكل مجاني للمرضى دون وجود اي تدخلات من قبل الجهات المختصة في المحافظة.

من لطفي الحيدري

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ابين افتتاح اكثر الكلب بضرورة تسجيل حالة داء عقب علاج قسم مائة مطالبات من

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