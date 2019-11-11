عدن الغد

عقب تقرير بـ”عدن الغد”.. موانئ خليج عدن تتجاوب مع تحذيرات خفر السواحل بخصوص الأسمدة المهربة

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ ساعتين
0 أقل من دقيقة
عقب تقرير بـ"عدن الغد".. موانئ خليج عدن تتجاوب مع تحذيرات خفر السواحل بخصوص الأسمدة المهربة

جانب من شحنة الأسمدة المهربة التي أوقفتها قوات خفر السواحل بقطاع خليج عدن

عقب تقرير نشرته صحيفة “عدن الغد” يتناول تمكن قوات خفر السواحل من ايقاف شحنة أسمدة ممنوعة أبدت مؤسسة موانئ خليج عدن تجاوبا مع تحذيرات خفر السواحل من بقاء الأسمدة في حوض ميناء المعلا.
ووجه الدكتور محمد امزربه رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن بتوفير هنجر داخل ميناء المعلا لإفراغ المواد السامة من السفن التي ترسو داخل حوض الميناء عقب تواصله بالعميد مسعد علي اسعد مدير عام خفر السواحل قطاع خليج عدن.
وصباح اليوم الاثنين التقت قيادات من خفر السواحل بمدير عام الجمارك وذلك للترتيب لإفراغ شحنة الأسمدة واختيار المكان المناسب لحفظها في ميناء المعلا، بعيدا عن مساكن المواطنين.
وبعد اللقاء قام العميد عبدالرحمن عبده مدير العلاقات بخفر السواحل والأستاذ عبدالواحد نائب مدير عام الجمارك والأستاذ احمد حسين مدير رصيف المعلا بالنزول لمعاينة واختيار المكان المناسب لحفظ المواد المهربة.
وبدورها قدمت مصلحة خفر السواحل قطاع خليج عدن شكرها وتقديرها لجهود الدكتور محمد امزربه رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن على تجاوبه مع تحذيراتها وحرصه الدائم للحفاظ على المصلحة العامة.

الوسوم
Photo of عدن الغد

عدن الغد

مقالات ذات صلة

Photo of منع موظفي وزارة الإعلام من دخول مبنى وزارة الإعلام بعدن

منع موظفي وزارة الإعلام من دخول مبنى وزارة الإعلام بعدن

منذ دقيقة واحدة
Photo of مكتب التربية بخور مكسر يقيم بطولة للشطرنج فئة البنات للمدارس الخاصة والحكومية

مكتب التربية بخور مكسر يقيم بطولة للشطرنج فئة البنات للمدارس الخاصة والحكومية

منذ 36 دقيقة
Photo of بسبب الإقبال الشديد العون المباشر تقيم مخيماً إضافياً للعيون في عدن عالج (2659) مريضاً

بسبب الإقبال الشديد العون المباشر تقيم مخيماً إضافياً للعيون في عدن عالج (2659) مريضاً

منذ 54 دقيقة
Photo of عدن.. حفل اشهار لتغيير اسم مدرسة العبيدي باسم الفقيدة نور حيدر

عدن.. حفل اشهار لتغيير اسم مدرسة العبيدي باسم الفقيدة نور حيدر

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق