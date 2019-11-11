عقب تقرير بـ”عدن الغد”.. موانئ خليج عدن تتجاوب مع تحذيرات خفر السواحل بخصوص الأسمدة المهربة

جانب من شحنة الأسمدة المهربة التي أوقفتها قوات خفر السواحل بقطاع خليج عدن

عقب تقرير نشرته صحيفة “عدن الغد” يتناول تمكن قوات خفر السواحل من ايقاف شحنة أسمدة ممنوعة أبدت مؤسسة موانئ خليج عدن تجاوبا مع تحذيرات خفر السواحل من بقاء الأسمدة في حوض ميناء المعلا.

ووجه الدكتور محمد امزربه رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن بتوفير هنجر داخل ميناء المعلا لإفراغ المواد السامة من السفن التي ترسو داخل حوض الميناء عقب تواصله بالعميد مسعد علي اسعد مدير عام خفر السواحل قطاع خليج عدن.

وصباح اليوم الاثنين التقت قيادات من خفر السواحل بمدير عام الجمارك وذلك للترتيب لإفراغ شحنة الأسمدة واختيار المكان المناسب لحفظها في ميناء المعلا، بعيدا عن مساكن المواطنين.

وبعد اللقاء قام العميد عبدالرحمن عبده مدير العلاقات بخفر السواحل والأستاذ عبدالواحد نائب مدير عام الجمارك والأستاذ احمد حسين مدير رصيف المعلا بالنزول لمعاينة واختيار المكان المناسب لحفظ المواد المهربة.

وبدورها قدمت مصلحة خفر السواحل قطاع خليج عدن شكرها وتقديرها لجهود الدكتور محمد امزربه رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن على تجاوبه مع تحذيراتها وحرصه الدائم للحفاظ على المصلحة العامة.