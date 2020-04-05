عقب توقيف سائق اجنبي مصاب بكورونا.. دخول قواطر من عمان الى اليمن بدون فحص(طبي)

افاد مصدر خاص لكريتر سكاي ان قوات الامن في منفذ الشحن بمحافظة المهرة شرق البلاد اوقفت اجنبيا مصاباً بفيروس كورونا.

وتابع قائلا تم انكشاف حالة في منفذ شحن الحدودي مع عمان باكستاني قادم من الامارات مصاب بمرض كورونا قد تم الحجر الصحي عليه.

وواصل بالقول كان ضمن مجموعة من السائقين الباكستانيين على متن القاطرة التي يقودها وتحمل (شراب ببسي) على جميع النقاط العسكرية والامنية ان تقوم باحتجاز القواطر.

واشار نطالب الحذر من بقية القواطر الذي خرجت من المنفذ باتجاه اليمن منتجات الى صنعاء على النحو التالي قاطرة رقم اللوحة 1278عمان و62470عمان و22662الامارات و 6252عمان و6518عمان و 4123عمان و4320عمان 4415عمان و 9053الامارات.

واختتم هذه القواطر قادمات من عمان حيث احد السائقين الباكستانيين انكشف فيه فيروس كورونا والباقين خرجوا من الجمرك باتجاه اليمن دون ان يخضعوا للفحص الطبي.