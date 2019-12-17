المندب نيوز

عقب خذلان الحكومة لمكافحة حمى الضنك .. رجل خير يدشن حملة مكافحة في بيحان

17 ديسمبر، 2019
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عقب خذلان الحكومة لمكافحة حمى الضنك .. رجل خير يدشن حملة مكافحة في بيحان

شبوة (المندب نيوز) خاص

دشن أحد رجال الخير في مديرية بيحان بمحافظة شبوة اليوم الثلاثاء حملة رش ضبابي عاجلة لمكافحة حمى الضنك بالمحافظة.

وقال مواطنون أن رجل الخير “مصلح القربعي” بادر بحملة مكافحة سريعة عقب انتشار مرض حمى الضنك في المديرية الذي أودى الى وفاة اكثر من 8 اشخاص .

وأشاد المواطنون بمواقف رجل الخير “القربعي” في تقديم الدعم السريع والعاجل لمكافحة حمي الضنك ، الذي بات يؤرق حياة سكان محافظة شبوة .

واستنكر المواطنون تنصل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ ، من مكافحة الحمى القاتلة التي تفتك بحياة العشرات في المحافظة ، مطالبين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظة تحمل مسؤولياتهم والتحرك عاجلاً لإنقاذ حياة السكان من وباء حمى الضنك القاتل .

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