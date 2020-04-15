عدن الغد

عقب رفض استقبال حالات مرضية.. تعميم هام من مكتب الصحة بعدن لكافة المستشفيات

15 أبريل، 2020
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عقب رفض استقبال حالات مرضية.. تعميم هام من مكتب الصحة بعدن لكافة المستشفيات

أصدر مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة عدن تعميما هاما لكافة المستشفيات العاملة في العاصمة.
وجاء التعميم عقب شكوى من المواطنين تفيد برفض مستشفيات في عدن استقبال حالات مرضية مما أدى إلى وفاة بعض منها.
ونص التعميم بضرورة استقبال ومعالجة كافة الحالات المرضية الواصلة إلى المستشفيات والتعامل معها دون استثناءات وتقديم الرعاية الصحية لها بشكل انساني واخلاقي.
وأشار التعميم إلى أن أي حالة يشتبه اصابته بفيروس كورونا أو امراض في الجهاز التنفسي يتم التواصل مع الترصد الوبائي بعد استقبالها وعمل اللازم.
وأكد أن أي إهمال أو تقصير من جانب المستشفيات يعرضها للمساءلة القانونية داعيا كافة المستشفيات للالتزام باستقبال كافة الحالات المرضية مالم فإن مكتب الصحة يحملهم المسؤولية القانونية.

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