عقب شهر من توقفها .. ‏وزارة التخطيط والتعاون الدولي تُقر استئناف المنظمات الدولية أعمالها في الضالع

أقرت ‏وزارة التخطيط والتعاون الدولي استئناف المنظمات الدولية أعمالها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإغاثية والإنسانية والتنموية المختلفة في محافظة الضالع، عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل المنظمات.

وكانت المنظمات الدولية قد توقفت عن العمل في الضالع منذ شهر بسبب هجوم استهدف منظمة من قبل مجهوليين.

حيث تم استهداف منظمة اوكسفام التي تتخذ مقرا لها من مستوصف بن عباس بالقرب من مستشفى النصر الضالع وتم تعليق عمل المنظمات الدولية على خلفية استهداف المنظمة.